Reflex: США натравили Россию на Украину и смылись

// Госслужба ЧС Украины.

CentralAsia (KZ) - После нынешнего кризиса Европа может забыть о своих прежних амбициях, пишет Reflex.

Издание приводит комментарий экономиста Карела Кршижа, который считает, что американцы разрушили ЕС — Россия с помощью Украины. А Европа «стреляет себе в ногу».

Редакция отмечает, что не во всем согласна с его пространными и спорными ответами, но рассматривает их как повод для дискуссии о причинах украинского кризиса.

Перевод интервью передает ИноСМИ.

Reflex: Что сегодня происходит на Украине? Не наблюдаем ли мы возрождение бывшей царской империи?

Карел Кршиж: Интересно наблюдать за тем, сколько, вообще-то умных, людей сегодня в Чехии рассматривает украинский кризис как какую-то мифическую битву добра со злом, с коммунизмом или тоталитаризмом вообще. А ведь на самом деле это неидеологическое столкновение Соединенных Штатов с Германией за пространство Центральной и Западной Европы и за североатлантическую гегемонию, и сама Украина играет тут неблагодарную роль пешки, которой не дорожат. Россия же с готовностью взяла на себя второстепенную, пусть и важную, роль большой злой собаки, которая не выносит непокорности на своем дворе и которую можно легко разъярить. Америка будет судить, а Европа — расплачиваться.

— Объясните.

— Для столкновения на Украине силы сосредотачивались уже лет двадцать. Американцам, а также британцам, с самого начала была важна не столько Россия, сколько ее отношения с Европейским Союзом и особенно с Германией. Американцы участвовали в обеих мировых войнах, прежде всего, для того, чтобы помешать немцам объединить их промышленно-технический потенциал с необъятными промышленно-сырьевыми ресурсами на востоке. А ведь Германия сейчас — снова главный игрок в 450-миллионом Евросоюзе, и из возрожденной России в Европу поступает больше всего нефти и газа в истории. Мощности расширяются. Без энергии нет промышленности, нет производительности, нет ничего. Сам американцы пишут книги об этих своих европейских приоритетах. Наконец, даже президент Трамп говорил об этом вполне откровенно. После нынешнего очередного кризиса Европа может забыть о своих прежних мировых амбициях и планах.

— Могла ли за эти 20 лет Украина достигнуть большего?

— Конечно. Это большая и густонаселенная страна. Ей не удалось провести экономическую, да и политическую трансформацию. Думаю, что не Россия виновата в этом. Однако часть украинцев считают иначе. В 2004 году произошла прозападная Оранжевая революция, за которой последовали другие волны. Но ни Америка, ни Европа за эти долгие 18 лет не сделали для Украины ничего конкретного ни в экономическом, ни в политическом отношении. Торговля слабая, и Запад от Украины ничего не хочет: ни железную руду, ни сталь, ни уголь, ни электричество, и я уже не говорю о зерне и других продуктах питания. Новые промышленные отрасли не развивались, и Запад в них тоже не инвестировал, а традиционные — помимо вышеупомянутых, это машиностроение, ВПК, авиационная и космическая промышленность — находятся в полном упадке. Таким образом, торговля с Россией постоянно сокращается, а торговля с Западом по-прежнему едва теплится.

Сегодня украинские инженеры у себя дома работают на рынках, что-нибудь продают или работают на стройках в Европе. То малое, что Запад импортировал с Украины, стоило копейки. Сегодня Украина, согласно точным и постоянно обновляемым данным библиотеки ЦРУ, стоит на 40 месте по объему ВВП по партиту покупательной способности (даже с учетом влияния местных низких цен), что намного хуже, чем у России с ее шестым местом, и совсем ненамного лучше, чем у Чехии, где, однако, проживает в четыре раза меньше людей. По ВВП на душу населения Украина, по данным за 2020 год, стоит на 121 месте между Ираном и Кубой, а, например, Чехия в этом списке далеко ушла вперед и стоит между Италией и Израилем.

— Какую позицию, по-вашему, занимает Германия?

— В таких обстоятельствах Германия преследовала свои интересы и на протяжении всего периода, когда у власти стояли Шредер и Меркель, весьма удачно лавировала. Но теперь, скорее всего, она капитулирует. Очень вероятно, что опустится новый железный занавес от Эстонии до Румынии с Украиной по ту сторону, и для Европейского Союза это обернется огромными политическими проблемами и еще большими расходами. Украина, скорее всего, если бы ее руководители справились с эмоциями и договорились между собой, могла бы остаться по обе стороны (для нее это оптимально) и попытаться реализовать некую форму финляндизации. Но политически она не справилась и поставила национальную рознь выше всего, а сегодня фактически уже бессмысленно говорить о ее нейтралитете.

Но ни о чем другом речи никогда не шло. Запад на самом деле не собирался серьезно поддерживать Украину экономически, а уж тем более брать ее к себе и защищать. Европа просто боялась расходов на фоне негарантированных прибылей, а Америка всегда хотела только использовать Киев для своих целей и потом выбросить. В итоге Соединенные Штаты натравили "злую собаку" Россию на Украину и смылись. США упорно распаляли Украину, но не дали ей оружия, не оказали реальной поддержки, заявили, что Россия собирается напасть на Украину и одновременно объявили, что вмешиваться военными средствами не намерены. Они вывезли своих людей из посольства и отправили в Польшу. Они даже не призвали к всеобщей украинской мобилизации. Они явно не дали Зеленскому всей важной информации. Американцам удалось раскрутить этот конфликт, а Франции и Германии, несмотря на многолетние усилия, так и не удалось направить Украину в "финский" коридор. Поэтому хуже будет всем: ЕС, Украине и России. Главный победитель в недооцененном ими раздоре в Европе — американцы и британцы. А вот главным проигравшим в итоге, по всей видимости, окажется Европейский Союз. Американцы много выиграют от разрушения оси ЕС — Россия при собственных минимальных потерях. Но это уже другой разговор.

— В последние годы Россия наращивает военное или гибридное наступление по всему миру, например, в Мали, Боснии и Герцеговине, в Черногории, в Белоруссии, в Казахстане, а теперь и на Украине. Означает ли это обозначение новых сфер влияния?

— Все страны, которые вы перечислили, — это страны в целом неуспешные, разочарованные, бедные, тем или иным образом разрушенные и нереформированные. Всем им Запад дал определенную надежду, которая не оправдалась. Как правило, западные политики, бизнесмены и менеджеры ведут себя в этих странах, как в колониях. Например, Мали формально не является французской колонией уже 60 лет. На самом же деле многие чиновники получили французское образование, и их воспитали в соответствующем духе, чтобы они понимали, кто тут господин. В учреждениях и на рынках представители местных племен говорят на своеобразном африканском французском. Валюта там — западноафриканский франк, который эмитируется и регулируется во Франции. Когда с севера начали давить исламисты, Франция усилила поддержку своего местного правительства, а потом ей пришлось отправить в Мали контингент. Потом своих солдат отправила и Чехия. Но почему исламисты столь популярны? Один из наших военных назвал мне главную причину: в стране много небольших золотых и других шахт, за счет которых весьма примитивно живет масса людей. Французы выжимают из них большую часть добытого и вывозят золото, а потом продают по миру. Исламисты требуют за охрану и местное управление куда меньше. Все зашло настолько далеко, что теперь новое правительство в Бамако любезно попросило ненасытных французов убираться. Если им не удастся в последний момент организовать какой-нибудь путч и попробовать грабить меньше, то в стране продолжит распространяться ислам, а правительство будет искать себе других друзей, например, в России или Китае.

Балканы в целом мало чем отличаются. Поэтому я не думаю, что в этих случаях можно говорить о каком-то российском наступлении, даже если мы говорим об упомянутых бывших советских республиках. Скорее, дело в разочаровании их населения в упомянутых странах. Россию, как я думаю, пугает перспектива финансировать Украину, Белоруссию, Казахстан. Эти страны все чаще вглядываются не в сторону Запада или России, а в сторону Китая, у которого нет колониального прошлого в Африке и других местах. Китай больше оставляет местным и не влезает в их дела, не устраивает путчи. Эта тенденция в подобных странах будет продолжаться и усиливаться.

— По-прежнему ли справедливо утверждение, что чем слабее Запад, тем сильнее Россия и наоборот? Если да, то когда Запад ослаб?

— Я не склонен недооценивать Запад. В некоторых вещах он по-прежнему лучший в мире. Дело не в том, что он слабеет, а в том, что у него растет огромный конкурент в лице Китая. Так возникают новые мерки. Еще 20 лет назад в Китае производилось около миллиона автомобилей в год, а сейчас — почти 30 миллионов. В Германии же — пять, а в Чехии — полтора. Сейчас в Китае ежегодно выпускается 750 миллионов тонн стали, а в остальном мире — 450 миллионов. Из них — в Америке около 45 миллионов, как и в России, а у нас — пять. Теперь давайте поговорим о мобильных телефонах. В Китае работают семь из десяти крупнейших производителей, и из оставшихся трех НТС по сути тоже китайский (Тайвань), а южно-корейский Samsung отчасти. Что касается американского Apple, то его производство тоже почти полностью находится в Китае. Половина мировых небоскребов и скоростных поездов — уже тоже в Китае. Причем их скорость 350 километров в час превышает все остальные. Можно только воображать, чего добьется Китай лет через 20, если у него сейчас покупательная способность достигает 116 процентов ВВП США при 420% населения.

В экономическом плане Россия намного слабее (ВВП примерно на уровне Германии), но не настолько слаба, чтобы нам над ней насмехаться, как это часто бывает. У русских передовое оружие, в целом неплохая промышленность, в основном машиностроение, химия и атомная энергетика, а также есть уже упомянутое сырье и энергоносители зачастую в бесконкурентных объемах. Также Россия — центр их мира, который по размерам и численности населения фактически не слишком отличается от СССР. Это видно в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь к ним фактически вернется обнищавшая Украина, которую Запад бросил на произвол судьбы в экономическом и военном отношении, о чем я говорил ранее.

Сейчас Запад все время стреляет сам себе в ногу. "Зеленый курс" — посмешище для людей с техническим образованием и трагедия для экономистов. Экономические расчеты ни во что не ставятся, хотя когда-то они были главным козырем Запада, и экономические решения об инвестициях теперь принимаются, исходя из идеологических правил. Поэтому дороже значит "лучше" или даже исключительно возможно. Собираются гигантские углеродные налоги за живительный и в целом редкий углекислый газ (0,04% в атмосфере), в обязательном порядке внедряются дорогие электромобили, для которых у нас нет ни сырья, ни станций зарядки, ни энергии. Ко всему прочему на улицах сносят памятники отцам-основателям, а профессора в университетах боятся сказать, что один плюс один будет два. В армиях дискутируют об обмундировании мужчин, которые на сносях…

— А как вы оцениваете угрозы в адрес Финляндии и Швеции о том, что если они вступят в НАТО, то Россия ответит военным и политическим образом?

— У Швеции долгая история нейтралитета и прагматизма. Они даже в еврозону не вступили. Не думаю, что они сейчас вступят в НАТО, раз не сделали это при Сталине или Брежневе. Это политическое решение, пожалуй, не перевесит там и сейчас. Зачем им это? Финны, в свою очередь, гордятся тем, что когда-то сами отбились от Сталина, и после войны лишний раз не дразнили русского медведя. Они очень многое выиграли от этого, прежде всего в торговле, хотя потом уже де-факто узнали, что их президент Урхо Калева, много лет оставшийся у власти, был агентом КГБ… Другие нейтральные страны, такие как Швейцария и Австрия, тоже не побегут в НАТО, ведь они вполне справляются сами и в политике, и в экономике.

— Не означает ли нынешняя ситуация на Украине провал политических сил во главе с Вацлавом Клаусом, Милошем Земаном, партией SPD и коммунистами?

— Думаю, что не стоит всех равнять под одну гребенку и смешивать Вацлава Клауса с коммунистами. Он проводил у нас экономическую и политическую трансформацию и превратил Чехию в нормальную западную страну, а вот Вацлав Гавел, которого сейчас превозносит наше руководство, мечтал о роспуске НАТО и о неполитической политике личности и ad hoc активистских движений без политических партий. Тот же Вацлав Гавел, а не Вацлав Клаус вступал в политические сделки с Чалфой, генералом Вацлавикем, Дубчеком и другими коммунистами, хотя мы не упрекаем его за эти поступки переломного периода. Клауса традиционно корят за то, что он сфотографировался на балконе с председателем коммунистов в Ланы. Как это типично для наших поздних революционеров, которые зачастую не жили при коммунистах, и даже до сих пор до конца не понимают, чем так опасен коммунизм для общества. Дальше бананов и урановых шахт они в своем понимании явно не продвинулись.

Как я уже говорил, ситуация на Украине чревата банкротством, в первую очередь, для всего Европейского Союза, и мы особенно дорого за нее заплатим. В отличие от более отдаленных в географическом и торговом плане приморских стран, таких как Португалия, Испания и Ирландия. Пожалуй, о России и самой Украине, особенно радикальных "майданистах", еще раз и говорить не стоит.

— Должно ли, как вы думаете, чешское правительство увеличить оборонный бюджет? В какой сфере?

— Я уверен, что бюджет надо значительно увеличивать. Скажем, на те же мифические два процента ВВП, а в случае растущей угрозы и больше. При этом перед военными нужно поставить задачу построить на эти деньги армию годную для защиты чешской территории и помощи ближайшим соседям. Причем нужно максимально использовать мощности чешской оборонной промышленности. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Армия должна располагать таким количеством профессионалов, чтобы в случае опасности они могли бы за короткое время, скажем за несколько лет, обучить достаточное количество резервистов. Тогда мы не будем наблюдать того, что видим сегодня на Украине, где президент советует своим гражданам, как изготавливать коктейль Молотова и как бросать его из окон на улицу. Просто невероятно, как нашей армии при Первой республике удалось за короткое время в условиях кризиса 30-х годов и с ограниченным бюджетом создать вокруг страны зоны укреплений и как безукоризненно была проведена мобилизация и вооружение более миллиона резервистов. Но в итоге нас обманули так же, как Украину…

— Как вы оцениваете отключение восьми пророссийских серверов?

— Говорите прямо, что это цензура и устранение неугодных СМИ. "Пророссийские серверы"? Есть ли какое-то определение этому? Можно ли на кого-то сослаться? Можно ли ознакомиться с судебным решением? Когда будут запрещены "оппозиционные сайты"? А ведь в конституции Чешской Республики, главном законе страны, гарантирована свобода слова. Да, глупостями и ложью нас заваливают с утра до вечера со всех сторон. Лгут и министры, и эксперты, и журналисты, кстати об эффективности вакцин, после которой мы точно не должны болеть, распространять вирус, а уж тем более умирать. После тысяч часов трансляции так называемых общественных телеканалов многие по-прежнему не знают, что им делать при первых признаках и даже не знают, какими эти признаки могут быть. Зато они знают хит-парад физиономий, которые постоянно что-то упорно объясняют, высказывают какие-то мнения, неделю за неделей, зачастую противореча самим себе. С утра до вечера с экранов льется какой-то монотонный и пустой шум, информационная ценность которого снижается по мере его нарастания. В итоге неважно, кто смотрит телевизор: человек или кошка, потому что информационное воздействие на оба мозга одинаково.

Я считаю цензуру и устранение пусть даже настоящих лжецов очередным ударом по чешскому обществу. Правительство не хочет их слышать. Это бюрократическая протекторатная и большевистская ментальность. Глупый и ловкий произвол. Что касается премьера Петра Фиалы, то, вероятно, он погрузился прямо-таки в габсбургскую заботу о благе чешского народа. Невероятный позор и большая опасность для правительства, которое тем самым, вероятно, только популяризует ликвидируемые сайты, и они все равно вернутся в каком-то виде на медиа-рынок.

Меня очень обрадовало, что даже главные СМИ показали недавние выступления Владимира Путина и Джо Байдена. Каждый, кто хотел, мог составить собственное мнение. Чехи не дураки, чтобы не знать, что читают, кто автор и что для них лучше. Но не столь плохо, что они вот так по-барски принимают решение, что кому читать, слушать и смотреть. Хуже всего то, что из-за этого деградируют и те СМИ, которые в фаворе. При ограничении конкуренции всегда происходит подорожание и обеднение. Ухудшается все.

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