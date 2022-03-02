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В МИД России выразили обеспокоенность поставками оружия на Украину
Предыстория: Канцлер ФРГ заявил об отсутствии у НАТО планов военного вмешательства в ситуацию на Украине

CentralAsia (CA) -  Нет гарантий, что инцидентов с НАТО в свете поставок оружия на Украину не будет, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Риски, разумеется, возникают», - сказал он, комментируя вопрос о рисках столкновения России и членов НАТО.

«Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов», - добавил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он также указал, что нет гарантий того, что эти инциденты не будут эскалироваться в совершенно не нужном направлении.

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