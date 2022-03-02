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Президент Узбекистана принял главу Контртеррористического управления ООН

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 марта принял заместителя генерального секретаря ООН – главу Контртеррористического управления Владимира Воронкова, пребывающего в стране в рамках программы Ташкентской международной конференции по Глобальной антитеррористической стратегии ООН.

По информации пресс-службы главы государства, в начале встречи Владимир Воронков передал президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития практического взаимодействия нашей страны с институтами и структурами ООН, в том числе с Контртеррористическим управлением.

Важное внимание было уделено реализации обновленного Совместного плана действий государств региона Центральной Азии и расширению проектного портфеля.

Обсуждены возможности проведения многосторонних мероприятий в рамках принятой по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность», по ограждению молодежи от пагубного влияния идей экстремизма и терроризма, по обмену опытом в области реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из «горячих точек», а также сотрудничества в сфере подготовки кадров.

Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе развитию ситуации в Афганистане, принятию мер по оказанию содействия и помощи афганскому народу.

По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке совместной «дорожной карты» по расширению практического партнерства между Узбекистаном и Контртеррористическим управлением ООН.

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