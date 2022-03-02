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В МИД Казахстана вызвали посла Великобритании из-за заявлений о санкциях против РК

CentralAsia (KZ) -  Посла Великобритании в Казахстане Кэйти Лич пригласили в казахстанский МИД в связи с заявлением члена парламента Маргарет Ходж о необходимости введения санкций в отношении Казахстана.

Об этом сообщил первый заместитель главы МИД республики Шахрат Нурышев, передает informburo.kz.

«Посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД для того, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано. Ожидаем от нее комментарии», – сказал Нурышев журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие высказывания Ходж.

По данным СМИ, Хэдж заявила 1 марта, что нужно ввести ограничения не только в отношении Москвы, но и в отношении Казахстана и Азербайджана, которые, по ее мнению, поддерживают президента России Владимира Путина.

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