УВКБ ООН зарегистрировал 836 тыс. украинских беженцев

- Азия и мир, политика
- 21:35, 02 марта 2022
- Просмотров: 333
CentralAsia (CA) - Число мирных жителей, бежавших в соседние страны из Украины с начала войны, развязанной на ее территории Россией, вновь сильно возросло, сообщает 2 марта Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно данным УВКБ, в настоящее время количество беженцев из Украины составляет 836 000 человек.
Днем ранее УВКБ зарегистрировало 677 000 украинских беженцев.
По данным УВКБ ООН:
450 000 украинцев нашли убежище в Польше.
На втором месте по количеству прибывших беженцев из Украины — Венгрия (около 116 000 человек).
За ней следуют Словакия (67 000), Молдова (65 000) и Румыния (38 000).
52 000 украинских беженцев приняли другие европейские государства.
Примерно 5% покинувших Украину граждан (42 900 человек) бежали в Россию.
Помимо них, еще до вторжения РФ в Украину Россия приняла 96 000 беженцев из ЛНР и ДНР.
350 украинцев нашли убежище в Беларуси.