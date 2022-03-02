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УВКБ ООН зарегистрировал 836 тыс. украинских беженцев

CentralAsia (CA) -  Число мирных жителей, бежавших в соседние страны из Украины с начала войны, развязанной на ее территории Россией, вновь сильно возросло, сообщает 2 марта Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно данным УВКБ, в настоящее время количество беженцев из Украины составляет 836 000 человек.

Днем ранее УВКБ зарегистрировало 677 000 украинских беженцев.

По данным УВКБ ООН:

450 000 украинцев нашли убежище в Польше.

На втором месте по количеству прибывших беженцев из Украины — Венгрия (около 116 000 человек).

За ней следуют Словакия (67 000), Молдова (65 000) и Румыния (38 000).

52 000 украинских беженцев приняли другие европейские государства.

Примерно 5% покинувших Украину граждан (42 900 человек) бежали в Россию.

Помимо них, еще до вторжения РФ в Украину Россия приняла 96 000 беженцев из ЛНР и ДНР.

350 украинцев нашли убежище в Беларуси.

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