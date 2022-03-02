Минобороны России впервые озвучило количество погибших военных на Украине

CentralAsia (CA) - 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 военнослужащих получили ранения, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 2 марта на брифинге.

Семьям погибших оказывается вся возможная помощь, добавил он.

Вооруженные Силы Российской Федерации, как сообщил Конашенков, продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

По его словам, всего за время операции на Украине поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция.

«Уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», - рассказал Конашенков.