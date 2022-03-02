экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состоялся телефонный разговор Токаева с Зеленским, они обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины
Предыстория: Путин обсудил с Токаевым ситуацию в контексте операции России на Украине

CentralAsia (KZ) -  По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским, сообщает 2 марта пресс-служба Акорды.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.

Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине, говорится в релизе.

Также главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Монголия ослабляет ограничения из-за COVID-19, — The Korea Herald
  • Канцлер ФРГ заявил об отсутствии у НАТО планов военного вмешательства в ситуацию на Украине
  • Steppe Gold возобновляет производство в Монголии на полную мощность на золотом и серебряном руднике


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com