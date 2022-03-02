Состоялся телефонный разговор Токаева с Зеленским, они обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины

CentralAsia (KZ) - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским, сообщает 2 марта пресс-служба Акорды.
Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.
Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине, говорится в релизе.
Также главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.
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