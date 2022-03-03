Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия РФ на Украине. Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан воздержались при голосовании

CentralAsia (KZ) - Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины», осуждающую вторжение России в Украину и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории.

141 страна проголосовала — за, 5 стран — против: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия.

35 стран воздержались, в том числе Кыргызстан, Армения, Китай, Конго, Мадагаскар, Монголия, Пакистан, Сенегал, Казахстан и Таджикистан.

Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 г. о «специальной военной операции» в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, такие как жилые помещения, школы и больницы, а также о жертвах среди гражданского населения, включая женщин, пожилых людей, инвалидов и детей.

«Военные действия Российской Федерации на суверенной территории Украины имеют такие масштабы, которые международное сообщество не видело в Европе десятилетиями», - говорится в резолюции, и «необходимы срочные действия, чтобы спасти это поколение от войны».

Резолюция требует от России немедленно прекратить применение силы против Украины и воздержаться от дальнейшей незаконной угрозы или применения силы против любого государства-члена. Также требует от РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, немедленно и безоговорочно отменить решение о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Генассамблея требует содействовать быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи нуждающимся в Украине, чтобы защитить гражданское население.

Также упорно призывает к немедленному мирному разрешению конфликта между Россией и Украиной путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными средствами.

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