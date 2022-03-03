Монголия дорожит миром в вопросе Украины и России, — глава МИД Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) - «На сегодняшний день отозваны все те, кто подал заявление на возвращение на родину. Последние 15 студентов Харькова сейчас въезжают в Польшу. В общей сложности 58 граждан были успешно репатриированы через польскую границу.

Важную роль в этом процессе сыграли представители посольства Монголии в Польше, рядовые граждане Монголии в Польше и почетный консул в Украине. Из тех, кто пересек польскую границу, 18 вылетели обратно в Монголию, трое вернулись домой. Остальные 15 находятся в Стамбуле. Завтра они приедут в Монголию», — сказала глава МИД Монголии, г-жа Батцэцэг Батмөнх.

И она отвечала на вопрос «Как вы думаете, какие риски эта война принесет нашей стране?».

«Есть много предположений о войне. В основном речь идет об экономических рисках. В связи с ситуацией в Украине правительство в закрытом режиме обсудило негативное влияние на экономику Монголии, провело профессиональное исследование и обсудило меры, которые необходимо принять. Таким образом, мы создали рабочую группу для проверки готовности нашей страны и планирования определенных мероприятий. Я возглавляю эту рабочую группу. Мы обсудили этот вопрос за закрытыми дверями и решили вынести его на рассмотрение Совета национальной безопасности».

На вопрос «Какова позиция нашей страны по ситуации на Украине и в России? Страны и политические силы продолжают выражать свою позицию», и она выразила следующее:

«Позиция нашей страны ясна. Мы выразили свою позицию в соответствии с Конституцией Монголии, концепцией национальной безопасности и концепцией внешней политики. Мы проводим мирную, открытую и независимую внешнюю политику. В соответствии с этим принципом мы глубоко обеспокоены и наблюдаем за последними событиями. Если эта напряженность обострится, она может серьезно повлиять на стабильность мира в Европе и мире с непредсказуемыми последствиями. Поэтому мы стоим на позиции, что важно, чтобы стороны немедленно прекратили огонь дипломатическим путем и проявили добрую волю путем переговоров и снизили напряженность. В дальнейшем мы проконсультируемся с Советом национальной безопасности и в ближайшее время выпустим заявление».

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