Все монгольские студенты, проживающие в Украине, эвакуированы

- Монголия, происшествия
- 5:52, 03 марта 2022
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CentralAsia (MNG) - 2 марта министр иностранных дел Б.Батцэцэг сообщила, что работы по эвакуации всех монгольских студентов из Украины завершены.
Работы по репатриации были начаты 25 февраля.
Вчера 15 монгольских студентов, базирующихся в Харькове, пересекли польско-украинскую границу, и все монгольские студенты в Украине доставляются на родину. Работа по репатриации осуществляется эффективно благодаря активным усилиям Почетного консула Монголии в Украине, Посольства Монголии в Польше и граждане Монголии в Польше, отметила глава МИД.
В связи с поступившими запросами на репатриацию от граждан Монголии, имеющих постоянное место жительства в стране, также планируется проведение соответствующих работ.
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