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Замминистра труда встречается с исполняющим обязанности директора по международному партнерству ЕС в Азии

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра труда и социальной защиты населения С.Зульфикар провел встречу с исполняющим обязанности директора по Азии в Международном партнерстве ЕС Жаном-Луи Вилем.

Стороны обсудили реализацию проекта «Бюджетирование, ориентированное на ЦУР, для преобразования занятости в Монголии», реализуемого Европейским союзом, Программой развития ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организациями ООН, пенсионную реформу и как они могут сотрудничать в рамках проектов и программ технической помощи.

Заместитель министра С.Зульфикар рассказал о проводимых правовых реформах в сфере труда и социальной защиты.

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