Новый законопроект Минюста Монголии угрожает демократии в стране

министр юстиции и внутренних дел, Х.Нямбаатар

CentralAsia (MNG) - Несмотря на вклад гражданского общества в демократию, НПО Монголии сейчас в опасности.

После мирного перехода к демократии в 1990 году не имеющую выхода к морю Монголию часто называют «островом демократии» между Россией и Китаем. За последние три десятилетия Монголия добилась впечатляющего расширения гражданского общества, которое послужило краеугольным камнем демократического развития страны. 31 января монголы отметили День гражданского общества, привлекая внимание к его жизненно важной роли в национальном развитии и построении свободного и демократического общества.

Учитывая историю и географию, история демократического успеха Монголии не всегда была чем-то само собой разумеющимся. Однако в 1997 году Монголия приняла знаменательный Закон о неправительственных организациях (НПО), который заложил первоначальную основу для более полного осуществления монголами своих вновь обретенных конституционных прав на ассоциации, собрания и выражение мнений. С тех пор количество и потенциал НПО выросли, и они внесли неоценимый вклад в развивающееся свободное и открытое общество Монголии.

Согласно последнему опросу IRI, финансируемому Агентством США по международному развитию (USAID), 60% монголов положительно относятся к организациям гражданского общества (ОГО) и НПО, что более чем в два раза выше, чем у политических партий, и имеет более высокий рейтинг, чем любое государственное учреждение с рейтингом. Несмотря на достижения и общественное одобрение, эти группы и основные свободы, которые они защищают, находятся под угрозой, поскольку в парламенте рассматривается более строгое законодательство об НПО.

В ноябре прошлого года Министерство юстиции и внутренних дел (МЮ) Монголии представило два новых законопроекта по регулированию НПО: закон об ассоциациях и закон о фондах. Оба законопроекта находятся на рассмотрении в парламенте и предлагают существенно изменить нормативно-правовую базу для НПО в стране. К сожалению, эти законопроекты носят более ограничительный характер, чем нынешние правила, и создают риски для целостности гражданского пространства Монголии, политического плюрализма и давней разрешительной среды для деятельности НПО.

Законодатели Минюста, к сожалению, отстранили представителей НПО от процесса разработки политики. Публикация этих законопроектов насторожила гражданских активистов, в результате чего на Change.org была опубликована электронная петиция с открытым письмом. В петиции представители НПО критикуют закрытый подход к разработке обоих законопроектов, а также недостатки, обнаруженные в концепциях законопроектов. В ответ они требуют, чтобы законопроекты были отменены и в конечном итоге заменены альтернативными политическими решениями, поддерживающими гражданское общество.

По словам Джули Хантер, юрисконсульта по Азиатско-Тихоокеанскому региону Международного центра некоммерческого права (ICNL), которая проанализировала правовые рамки законопроектов, «запреты на разрешенную деятельность являются чрезмерно широкими и представляют собой потенциальные нарушения свобод». признается международным правом». Законопроекты содержат расплывчатые положения, которые оставляют место для толкования и могут подорвать финансовую независимость организаций. Возможно, самая большая озабоченность, обсуждаемая среди НПО и активистов, заключается в том, что эти законопроекты создадут «Совет по поддержке развития гражданского общества» — новую организацию, управляемую политическими назначенцами, которая будет иметь широкие полномочия по надзору за деятельностью гражданского общества, распределению финансирования и роспуску НПО. Законопроекты также не предусматривают арбитражный или апелляционный процесс. Многие местные НПО не без оснований считают, что эти законопроекты в конечном итоге подвергнут их неоправданному политическому преследованию.

К сожалению, принятие ограничительных законов об НПО стало глобальной тенденцией. Такие законы были приняты не только в авторитарных странах, таких как Россия и Китай, где они фактически уничтожили независимое гражданское общество, но даже в демократиях «третьей волны» предпринимались тревожные действия или высказывались планы, которые угрожают независимости гражданского общества.

В первых случаях принятие таких законов сопровождалось сужением гражданского пространства, политическим преследованием и фаворитизмом правящих режимов в отношении организованных государством НПО (ГОНГО). IRI имеет 30-летнюю историю поддержки демократических институтов в Монголии, включая НПО. Для нас большая честь работать с разнообразными активистами и НПО на переднем крае, чтобы продвигать политические голоса женщин и молодежи и выступать за подотчетность и управление, ориентированное на граждан. IRI и другие сторонники демократии готовы поддержать монгольское гражданское общество и правительство в конструктивной работе по защите и продвижению вклада гражданского общества в демократию и основные свободы Монголии.

источник: iri.org

перевод с английского: Татар С.Майдар

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