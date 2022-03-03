ВС Швеции утверждают, что самолеты России нарушили воздушное пространство королевства

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CentralAsia (CA) - Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции, заявили в вооруженных силах страны. В сообщении ВС сказано, что инцидент задокументировали, сфотографировав самолеты.

«В среду 4 российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. ВВС провели операцию с Jas 39 Gripen в соответствии с планом готовности к инцидентам и задокументировали инцидент, сфотографировав его», - говорится в сообщении.

Как прокомментировал командующий ВВС Карл-Юхан Эдстрем, шведские военные полностью контролируют ситуацию. «Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции, мы полностью контролируем ситуацию, - сказал он. - В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России».

Как говорится в сообщении, в воздушное пространство якобы вторглись два российских Су-27 и два Су-24. Нарушение было недолгим и произошло над морем к востоку от острова Готланд.

Министр обороны Петер Хультквист в комментарии агентству TT назвал инцидент «серьезным» и «неприемлемым», а также добавил, что королевство даст ответ по дипломатическим каналам.