В ходе военной операции на Украине погибли 227 мирных граждан, ранены 525, - ООН

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - За время российской военной операции на Украине погибли 227 мирных жителей, 525 были ранены, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Там отметили, что жертв, «вероятно, куда больше», описанные случаи – это только та информация, которую удалось проверить.

«Всего с 4 утра 24 февраля 2022, когда начались военные действия России против Украины, до 12 ночи 1 марта, УВКПЧ зарегистрировало 752 пострадавших среди мирного населения на Украине: 227 убитых и 525 раненых»,— говорится в заявлении. При этом 1 марта в управлении сообщали о 136 убитых (включая 13 детей) и 400 раненых (включая 26 детей).

В управлении подчеркнули, что «необходимо незамедлительно прекратить военные действия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала операции на Украине погибли 16 детей, на 25 февраля число погибших составляло, по его данным, 137. Министерство обороны России вчера, 2 марта, впервые сообщило о потерях в военной спецоперации, которая проводится на территории Украины. В ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 — получили ранения.