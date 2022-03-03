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Германия арестовала 156-метровую яхту Алишера Усманова
Продолжение: Алишер Усманов прокомментировал введенные против него санкции ЕвросоюзаПредыстория: ЕС заморозил активы российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) -  В Германии власти конфисковали роскошную яхту Алишера Усманова, который попал под санкции. Об этом 3 марта сообщает Forbes со ссылкой на три источника в яхтенном бизнесе.

Стоимость яхты «Дилбар» оценивается в 600 миллионов долларов. Она находилась на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss на ремонте с октября прошлого года. Источники Forbes сообщают, что в среду работники, занимавшиеся ремонтом яхты, не вышли на работу вследствие её ареста. Представители Усманова пока не дали комментариев.

Яхта Усманова была произведена по авторскому проекту в 2016 году, её строили почти 5 лет. Это самая большая яхта в мире по водоизмещению - почти 16 тысяч тонн. На яхте есть, в частности, крупнейший по размеру в истории яхт плавательный бассейн, две вертолётные площадки, сауна. Яхта была названа «Дилбар» в честь матери Алишера Усманова.

Усманов был включён в санкционный список в понедельник в связи с вооружённым вторжением России в Украину - наряду с другими крупными российскими бизнесменами. По данным Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 мега-яхты.

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