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Количество беженцев с Украины составило миллион человек, - ООН
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в Twitter.

«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны», — сказал он. Более половины из этого числа временно разместила у себя Польша.

2 марта сообщалось, что правительство Чехии вводит в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины. Он вступит в силу в пятницу, 4 марта.

Ранее ООН назвала число украинских граждан, покинувших страну с началом специальной операции РФ на Украине. По данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев, Украину покинули 836 тысяч человек. Известно, что около 450 тысяч из них направились в Польшу.

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