Три российских самолета и два вертолета уничтожены за сутки, – ВС Украины

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Зенитные ракетные подразделения уничтожили за сутки, 2 марта, 3 российских самолета и 2 вертолета, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ. «2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях», - отмечается в сообщении. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia