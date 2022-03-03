МИД Узбекистана рекомендовал гражданам, находящимся в Украине в зонах боевых действий, оставаться в защищенных бункерах

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана порекомендовало своим гражданам, которые находятся в зонах активных боевых действий, оставаться в защищенных бункерах. Вывоз граждан из некоторых городов Украины будет организован после полного окончания боевых действий.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

«Возникли сложности с эвакуацией наших граждан из некоторых населенных пунктов Украины, где ведутся активные боевые действия. В частности, это города Харьков, Сумы и Херсон. Вывоз граждан из вышеуказанных городов будет организован после полного окончания боевых действий. До указанного периода рекомендуется пребывание в защищенных бункерах», – сказал представитель МИДа.

В остальных городах, где находятся узбекистанцы, проводится работа по организации их выезда в Львов на поездах. В Киеве для вывоза соотечественников используется автотранспорт узбекских волонтеров и посольства.

Юсуп Кабулжанов также сообщил, что несмотря на нестабильную ситуацию в Киеве и в особенности в его пригородах, работа по доставке граждан на вокзал продолжается. Отправка поездов из Киева в западном направлении не приостановлена.

«Граждане Узбекистана могут без виз пересекать украинско-польскую границу самостоятельно, в индивидуальном порядке до 15 марта 2022 года. При этом подчеркиваем, что посольство Узбекистана в Польше полностью контролирует ситуацию на накопительном пункте и в аэропорту Катовица. Дипмиссией арендованы автобусы, которые организованно доставляют наших граждан от границы до аэропорта, а это 340 км. Кроме того, организовано горячее питание, условия для отдыха и медобслуживание, особенно для матерей и детей», – рассказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что специальная комиссия по эвакуации Польши с самого начала распространила информацию о том, что на эвакуацию дается время до 15 марта 2022 года, а затем безвизовый режим для иностранных граждан заканчивается и будут налагаться штрафы.