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Президент Узбекистана 3-4 марта посетит Пакистан с государственным визитом

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3-4 марта посетит Пакистан по приглашению премьер-министра республики Имрана Хана, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня предстоящих переговоров на высшем уровне включены вопросы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма, а также расширению программы культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке.

По итогам саммита планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов.

В программу визита также входят встречи главы нашего государства с президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведомств и ведущих компаний этой страны.

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