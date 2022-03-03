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В Монголии строительство Эрдэнэбурэнской ГЭС начнется в следующем месяце

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании Кабмина от 2 марта министр энергетики Н.Тавинбэх представил ход реализации проекта Эрдэнэбурэнской ГЭС, реализуемого в рамках «Новой политики возрождения».

В сентябре прошлого года Министерство энергетики подписало контракт «под ключ» с подрядчиком проекта, чтобы обеспечить своевременное строительство гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн» мощностью 90 МВт. Строительство завода начнется 1 апреля и будет завершено в течение 61 месяца.

Западный регион, где проживает более 390 тысяч человек, импортирует 75 процентов своей потребности в энергии из России и Китая, а это означает, что он использует в пять-шесть раз более дорогую энергию, чем та, которая вырабатывается на Дөргөнской ГЭС. Создание ГЭС создаст возможность обеспечить западный регион страны электроэнергией собственного производства.

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