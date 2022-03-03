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Карта российских военных действий в Украине

CentralAsia (CA) -  Институт изучения войны (США) опубликовал новую карту российских военных действий в Украине.

Судя по ней:

Российские войска начали наступательные операции в Житомирской области, расширив охват Киева дальше на запад.

- возобновили наступление на северо-восток Киева 2 марта, достигнув рубежа примерно в 65 км от центра города по этому направлению;

- штурмовали центр Харькова;

- полностью окружили Мариуполь;

- продолжили сокращать очаги украинского сопротивления в Херсоне. По данным Минобороны РФ взяли Херсон.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях.

1) Основное усилие — Киев;

2) Вспомогательная №1 — Харьков;

3) Вспомогательная №2 — Мариуполь;

4) Вспомогательное №3 — Херсон и запад.

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