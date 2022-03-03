Карта российских военных действий в Украине
- Азия и мир, политика
- 11:15, 03 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Институт изучения войны (США) опубликовал новую карту российских военных действий в Украине.
Судя по ней:
Российские войска начали наступательные операции в Житомирской области, расширив охват Киева дальше на запад.
- возобновили наступление на северо-восток Киева 2 марта, достигнув рубежа примерно в 65 км от центра города по этому направлению;
- штурмовали центр Харькова;
- полностью окружили Мариуполь;
- продолжили сокращать очаги украинского сопротивления в Херсоне. По данным Минобороны РФ взяли Херсон.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях.
1) Основное усилие — Киев;
2) Вспомогательная №1 — Харьков;
3) Вспомогательная №2 — Мариуполь;
4) Вспомогательное №3 — Херсон и запад.
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