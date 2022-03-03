Балансировка Монголии между Востоком и Западом нарушена вторжением России в Украину

CentralAsia (MNG) - Вторжение России в Украину и введение жестких санкций в отношении Москвы поставили Монголию, не имеющую выхода к морю, в затруднительное положение в экономическом и дипломатическом плане, и эксперты предупреждают, что ее деликатный баланс между Востоком и Западом может быть нарушен, — пишет Reuters.

Во вторник небольшая группа противников собралась на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе, чтобы призвать к прекращению боевых действий в Украине, но столкнулась с жителями, обеспокоенными противодействием России.

Противостояние отражало разломы в стране, которая пережила демократический переход в 1990 году после десятилетий советской гегемонии и теперь обеспокоена растущим региональным доминированием Китая.

Окруженная Россией на севере и Китаем на юге, Монголия культивировала союзников, таких как Япония, Южная Корея и США, в дипломатической стратегии «третьего соседа», направленной на укрепление своей политической независимости, но ее экономика продолжала полагаться на ее два огромных соседа.

Центральный банк Монголии предупредил в начале недели, что большая часть ее внешней торговли осуществляется через российские банки, и почти всю свою нефть она получает от своего северного соседа, который в настоящее время сталкивается с международной изоляцией.

Управляющий банка Лхавгасурэн Бядран предупредил, что существуют риски невозможности осуществления платежей, а поставки продуктов питания и потребительских товаров из Европы также столкнулись со сбоями.

«Мы слишком зависим от России, и это ударит по нам во многих аспектах, не только в бензине», — сказал Сумати Лувсандэндэв, монгольский политический аналитик и социолог, отметив, что Монголия закупала большое количество зерна у российских поставщиков.

«Наши банки зависят от переводов через российские банки, поэтому SWIFT ударит и по нашим импортно-экспортным операциям», — сказал он.

Монголия также остается одной из немногих оставшихся стран-членов возглавляемого Россией Международного банка экономического сотрудничества и Международного инвестиционного банка после выхода пяти европейских стран в среду.

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Делая Россию более зависимой от Китая как рынка сбыта ее сырья, кризис на Украине может подорвать многолетние попытки Монголии вырваться из тени своих соседей.

«Для такой страны, как мы, зажатой между двумя гигантами, не имеющая выхода к морю, но чрезвычайно открытая экономика зависит от бесперебойной приграничной торговли», — сказал Отгочулуу Чулуунцэрэн, экономист и бывший правительственный чиновник. «Ситуация в любом случае была напряженной. Теперь эта война еще больше усугубила проблемы в монгольской экономике».

После решения Германии отменить строительство газопровода «Северный поток-2» Монголия, вероятно, также станет более стратегически важной для энергозависимой экономики России, которая все больше ориентируется на восток.

На этой неделе Монголия подписала соглашение о строительстве монгольского участка транснационального газотранспортного проекта, направленного на поставку 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай, известного как «Сила Сибири-2».

Монголия обычно старалась держаться подальше от геополитических споров. Оно не прокомментировало решение России направить войска в Казахстан для подавления протестов в прошлом году или вывод американских войск из Афганистана, хотя там были размещены ее собственные солдаты.

До сих пор она хранила молчание по поводу вторжения в Украину и была одной из 34 стран, воздержавшихся при голосовании в среду в резолюции ООН, требующей вывода российских войск. «Нынешнее руководство… не склонно шуршать перьями Путина или Си», — сказал Джулиан Диркес, эксперт по монгольской политике из Университета Британской Колумбии.

Но она может столкнуться с необходимостью занять чью-либо сторону во все более поляризованном геополитическом конфликте, особенно если Москва, подвергшаяся остракизму со стороны Европы и Запада, повернется на восток.

«Раньше я думал, что Россия не уделяет достаточно внимания Монголии, чтобы расстраиваться, но в нынешних обстоятельствах это может быть не так», — сказал Диркес.

Чем больше она будет вынуждена принимать чью-либо сторону в таких вопросах, как Украина, тем меньше у Монголии будет пространства для маневра, когда дело дойдет до ее стратегии, направленной на уравновешивание экономического и политического влияния России и Китая за счет культивирования «третьих соседей», таких как Соединенные Штаты и Япония.

«Что касается наших третьих соседей, мы надеемся, что они понимают нашу уникальную ситуацию», — сказал Отгочулуу. «Монголия привержена универсальным ценностям свободы и демократии. Но ее экономика не является самодостаточной».

источник: Reuters

перевод с английского: Татар С.Майдар

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