Канада добавила в санкционный список Медведева, Мишустина, Собянина, Беглова (список)

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CentralAsia (CA) - Власти Канады расширили санкционные списки против РФ, о которых было объявлено 24 и 26 февраля. Об этом в среду, 2 марта говорится на сайте канадского правительства.

В него добавлены заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Кроме того, по данным канадского МИД, власти внесли в списки 10 ключевых сотрудников компаний «Газпром» и «Роснефть».

«Сегодня (2 марта) министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о новых санкциях в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) в ответ на неспровоцированное и неоправданное вторжение РФ на Украину, - сообщается в документе. - Эти новые меры накладывают ограничения на 10 ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России «Роснефти» и «Газпрома».

В МИД отметили, что данные рестрикции призваны «оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины». Списка лиц, внесенных в очередной санкционный пакет, к документу не прилагается.

24 и 26 февраля премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада на фоне ситуации на Украине вводит третий пакет экономических санкций, в который попали президент РФ Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Канада уже ввела три пакета экономических санкций против России 22, 24 и 26 февраля.