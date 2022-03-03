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Главы МИД Узбекистана и Казахстана обсудили в Ташкенте международную повестку дня

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов сегодня, 3 марта, встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстан Мухтаром Тлеуберди, сообщает МИД РУз.

Заместитель премьер-министра, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди прибыл в Ташкент для участия в Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество между государствами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН».

На встрече главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанских союзнических отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечена важность своевременной и комплексной реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне.

Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе проводимых в рамках празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое отмечается 23 ноября 2022 года.

Состоялся обмен мнениями по международной повестке.

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