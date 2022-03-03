Трое монгольских спортсменов будут соревноваться в дивизионе NAIA Колледжа США

CentralAsia (MNG) - Чемпионат NAIA Division Университета и Колледжа вольной борьбы США пройдет 4-5 марта 2022 года в Уичито, штат Канзас.

В соревнованиях примут участие трое молодых монголов, обучающихся в Университете Доана в Грите, Невраска, США.

Они Чингис Цэрмаа (71,2 кг), Бат-Эрдэнэ Болдмаа (63,9 кг) и Одгэрэл Батхишиг (130 кг). Б.Бат-Эрдэнэ выиграл соревнования в 2020 и 2021 годах соответственно.

Мастер спорта Ц.Цогтбаяр работает помощником тренера в школе.

Университет Доана – частный гуманитарный колледж в Крите, Небраска. Он имеет дополнительные кампусы в Линкольне, Гранд-Айленде и Омахе.

История университета Доан восходит к 1857 году, когда Генеральная ассоциация конгрегационных церквей на своем первом ежегодном собрании во Фремонте, Небраска, постановил заложить основы литературного учреждения высокого уровня в штате.

(NAIA) представляет собой спортивную ассоциацию колледжей для небольших колледжей и университетов в Северной Америке, и ее не следует путать с NCAA.

Уровень конкуренции в NAIA, даже на самом высоком уровне, значительно ниже того, что наблюдается в NCAA. В сезоне 2021–2022 годов в нее входят 252 учреждения-члена, из которых два находятся в Британской Колумбии, одно в США. Виргинские острова и остальные на территории Соединенных Штатов.

NAIA, штаб-квартира которой находится в Канзас-Сити, штат Миссури, спонсирует 27 национальных чемпионатов. Спортивная сеть CBS, ранее называвшаяся CSTV, служит национальным средством массовой информации для NAIA. В 2014 году ESPNU начала проводить национальный чемпионат NAIA по футболу.

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