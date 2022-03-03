Испания направит Украине более тысячи гранатометов и пулеметы, - глава Минобороны королевства

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CentralAsia (CA) - Власти Испании поставят Украине партию наступательного вооружения, в том числе более тысячи гранатометов, пулеметы и сотни тысяч патронов для стрелкового оружия. Об этом заявила в среду вечером глава Министерства обороны королевства Маргарита Роблес в интервью телеканалу Antena 3.

По ее словам, 4 марта в направлении Украины вылетят «два самолета с наступательным вооружением: 1 тыс. 370 гранатометов, 700 тыс. патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы». Роблес пояснила, что партия оружия и патронов будет доставлена в Польшу в пункт на границе с Украиной, где ее заберут украинские власти.

В среду председатель правительства королевства Педро Санчес заявил, что Испания поставит Украине наступательное оружие. Между тем левая коалиция «Объединившись, мы можем» продемонстрировала свое несогласие с данным решением, назвав его ошибкой.

На этой неделе Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — каски и жилеты. Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию дополнительно 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.

В настоящее время на восточном фланге НАТО базируются 800 испанских военных, в частности, 350 военных в Латвии, четыре истребителя Eurofighter и 130 военных были недавно переброшены в Болгарию, также три военных корабля и около 300 моряков, которые изначально должны были быть переброшены в Черное море, находятся сейчас в восточной части Средиземного моря.