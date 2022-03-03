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В Пентагоне заявили, что введение бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией
Ллойд Остин
Ллойд Остин

CentralAsia (CA) -  Создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью американской телекомпании NBC. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести для России бесполетную зону.

«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией», -сказал Остин.

Также глава Пентагона высказался о возможности применения ядерного оружия.

По его словам, заявления о задействовании ядерного оружия опасны. «Я считаю, что мы этого должны избегать их любыми способами. Они создают условия для сильнейших просчетов. Мы этого не хотели бы видеть. Наша позиция в этом вопросе меня полностью устраивает, и я уверен, что мы можем защитить не только себя, но и своих партнеров», - сказал он.

Россия располагает набором возможностей на Украине, США надеются, что из них будет выбрана деэскалация, заявил Остин.

«У России еще есть большой боевой потенциал. У них есть набор возможностей относительно того, что делать дальше. [Президент РФ] Владимир Путин может выбрать деэскалацию, он может выбрать дипломатическое решение. Мы надеемся, что он сделает это», - сказал Остин.

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