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Казахстан в военном конфликте не поддерживает ни Россию, ни Украину - Минобороны РК

CentralAsia (KZ) -  Казахстан в военном конфликте не поддерживает ни Украину, ни Россию. Об этом заявил замминистра обороны страны Султан Камалетдинов.

«Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может», — цитирует его Vlast.kz.

Казахстан является официальным союзником России и Беларуси по Организации Договора о коллективной безопасности. Во время январских событий в стране в Казахстан был направлен контингент войск ОДКБ в количестве около 2 тыс. человек.

У Камалетдинова также спросили о действиях казахстанской армии в случае, если ситуация в Украине повторится в Казахстане.

«Мы надеемся, что вооруженные силы, как заверил вчера на совещании министр, готовы к выполнению поставленных задач», — ответил он.

Позже в Минобороны РК заявили, что решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Казахстана для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны.

«До принятия соответствующего постановления парламента министерство обороны не имеет полномочий для направления воинского контингента в то или иное государство. Переговоры по данному вопросу министерство обороны Казахстана не проводит», - подчеркнули в ведомстве.

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