Наступление на Харьков и Киев, атаки на Николаев, - Минобороны Украины опубликовало новую сводку военных действий в стране

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CentralAsia (CA) - В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в разных регионах, ситуации на фронтах на начало восьмых суток спецоперации, которую Россия ведет в Украине с 24 февраля.

По данным ведомства, сейчас идет развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

Также Минобороны сообщает, что наступающие со стороны Черниговской и Сумской областей группировки сосредоточились в районах Барышевки, Новой Басани, Любеча. Их цель - Бровары и северные окраины Киева.

В Харьковской области, по информации министерства, идет наступление российских войск в районах Золочева, Харькова, Балаклеи, идут попытки двигаться на Лозовую, теряя много техники.

На юге, как сообщает Минобороны, войска РФ сосредоточили основные атаки на линии Николаев-Вознесенск.

Кроме того, сообщается, что часть сил РФ продолжает перемещения в районе Запорожья - у Энергодара, Васильевки, Токмака и Новопетровки. Там работает 205-я мотострелковая бригада РФ, которая пытается закрепиться на окраинах Запорожья, а также ведет наступление на Мариуполь.