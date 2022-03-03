Радиостанцию и сайт «Эхо Москвы» ликвидируют

CentralAsia (CA) - Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы», написал он.

Как пишет Meduza, «Эхо Москвы» продолжает работу на Youtube.

Ранее Венедиктов писал, что сегодня совет директоров «Эха Москвы» будет решать дальнейшую судьбу радиостанции после ее отключения от эфира Роскомнадзором по представлению Генпрокуратуры.