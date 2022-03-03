Почти 2 тысячи узбекистанцев эвакуированы восемью авиарейсами из Украины через Польшу

CentralAsia (UZ) - Общее количество вывезенных из Украины через Польшу восемью авиарейсами сограждан составило 1859 человек, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Накануне, 2 марта, из Украины через аэропорт Катовице был эвакуирован 671 гражданин Узбекистана тремя самолетами Uzbekistan Airways. Среди них 129 женщин, 82 ребенка и 14 младенцев.

В четверг, 3 марта, ожидается организация еще нескольких эвакуационных рейсов.

В настоящее время на территории Польши находятся более 1100 граждан Узбекистана. Из них около 550 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, 550 человек ожидают вылета в аэропорту Катовице.