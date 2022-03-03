Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине

- Азия и мир, политика
- 14:04, 03 марта 2022
- Просмотров: 783
CentralAsia (CA) - Международный уголовный суд (МУС) в Гааге после обращения 39 стран-участниц начал расследование возможных военных преступлений, совершенных на территории Украины во время боевых действий, сообщает Reuters.
«Наша работа по сбору доказательств уже началась», — заявил прокурор МУС Карим Хан.
Предварительное расследование показало, что есть обоснованные подозрения, что в Украине были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, говорится в сообщении.
Ранее 39 стран (Канада, Евросоюз, Великобритания и так далее) обратились в трибунал в Гааге с просьбой немедленно начать расследование против России из-за конфликта на Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москва «не может безнаказанно совершать свои преступления».
Кроме того, Лондон отметил, что под трибунал может попасть любой российский офицер и политик.
МУС занимается уголовным преследованием лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Суд начал работу в 2002 году.
Россия не является страной-участником МУС, хотя несколько лет — до присоединения Крыма в 2014 году — сотрудничала с судом.
В основном МУС пока занимался расследованием дел, связанных со странами Африки.