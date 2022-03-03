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Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине

CentralAsia (CA) -  Международный уголовный суд (МУС) в Гааге после обращения 39 стран-участниц начал расследование возможных военных преступлений, совершенных на территории Украины во время боевых действий, сообщает Reuters.

«Наша работа по сбору доказательств уже началась», — заявил прокурор МУС Карим Хан.

Предварительное расследование показало, что есть обоснованные подозрения, что в Украине были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, говорится в сообщении.

Ранее 39 стран (Канада, Евросоюз, Великобритания и так далее) обратились в трибунал в Гааге с просьбой немедленно начать расследование против России из-за конфликта на Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москва «не может безнаказанно совершать свои преступления».

Кроме того, Лондон отметил, что под трибунал может попасть любой российский офицер и политик.

МУС занимается уголовным преследованием лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Суд начал работу в 2002 году.

Россия не является страной-участником МУС, хотя несколько лет — до присоединения Крыма в 2014 году — сотрудничала с судом.

В основном МУС пока занимался расследованием дел, связанных со странами Африки.

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