В Чернигове снаряд попал в нефтебазу, горит 5 тыс. кубометров дизеля, – ГСЧС Украины (видео)

CentralAsia (CA) - В четверг, 3 марта в 8:10 утра по местному времени, в Чернигове на территории ГП «Комбинат Астра» при обстреле попал снаряд в нефтебазу. Об этом сообщается в Телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям республики.

Как отмечается в сообщении, в результате попадания произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. кубометров дизельного горючего.

«Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 5 ед. техники», - сообщили в ведомстве.