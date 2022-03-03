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В Чернигове снаряд попал в нефтебазу, горит 5 тыс. кубометров дизеля, – ГСЧС Украины (видео)

CentralAsia (CA) -  В четверг, 3 марта в 8:10 утра по местному времени, в Чернигове на территории ГП «Комбинат Астра» при обстреле попал снаряд в нефтебазу. Об этом сообщается в Телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям республики.

Как отмечается в сообщении, в результате попадания произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. кубометров дизельного горючего.

«Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 5 ед. техники», - сообщили в ведомстве.

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