В Чернигове снаряд попал в нефтебазу, горит 5 тыс. кубометров дизеля, – ГСЧС Украины (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 14:39, 03 марта 2022
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CentralAsia (CA) - В четверг, 3 марта в 8:10 утра по местному времени, в Чернигове на территории ГП «Комбинат Астра» при обстреле попал снаряд в нефтебазу. Об этом сообщается в Телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям республики.
Как отмечается в сообщении, в результате попадания произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. кубометров дизельного горючего.
«Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 5 ед. техники», - сообщили в ведомстве.
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