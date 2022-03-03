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Граждане Узбекистана могут находиться в Польше только до 15 марта

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана по договоренности с польской стороной, эвакуированные с территории Украины на территорию Польши для дальнейшей эвакуации спецрейсами на родину, могут находиться в Польше только до 15 марта, заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов 2 марта в своем официальном Telegram-канале.

«На эвакуацию дается время до 15 марта 2022 года, а затем безвизовый режим для иностранных граждан заканчивается», — заявил Кабулжанов.

Подчеркивается, что после 15 марта за нахождение на территории Польши без виз будет налагаться штраф. Сообщается, что данная договоренность со специальной комиссией Польши по эвакуации была с самого начала.

Ранее, 1 и 2 марта Узбекистан эвакуировал с территории Украины из польского аэропорта в городе Катовице почти 2 тыс. сограждан. Всего на территории Украины, по данным посольства Узбекистана в Киеве, находилось 4 300 сограждан.

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