Российская армия в ходе спецоперации в Украине потеряла 9 тыс. человек, - ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 14:51, 03 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Генштабе ВСУ заявили, что российская армия потеряла 9 тыс. человек в ходе военных действий в Украине. Об этом говорится в сводке ВСУ, опубликованной в Facebook.
По данным штаба, армия РФ в период с 24.02 по 03.03 ориентировочно потеряла:
- личного состава - около 9000 человек,
- танков - 217 ед.,
- боевых бронированных машин - 900 ед.,
- артиллерийских систем - 90,
- РСЗО - 42,
- средств ПВО - 11,
- самолетов - 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов - 31 ед. (информация уточняется);
- автомобильной техники - 374,
- легких скоростных катеров - 2 ед.,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.
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