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Российская армия в ходе спецоперации в Украине потеряла 9 тыс. человек, - ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Генштабе ВСУ заявили, что российская армия потеряла 9 тыс. человек в ходе военных действий в Украине. Об этом говорится в сводке ВСУ, опубликованной в Facebook.

По данным штаба, армия РФ в период с 24.02 по 03.03 ориентировочно потеряла:

- личного состава - около 9000 человек,

- танков - 217 ед.,

- боевых бронированных машин - 900 ед.,

- артиллерийских систем - 90,

- РСЗО - 42,

- средств ПВО - 11,

- самолетов - 30 ед. (информация уточняется),

- вертолетов - 31 ед. (информация уточняется);

- автомобильной техники - 374,

- легких скоростных катеров - 2 ед.,

- цистерн с ГСМ - 60,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

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