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Президенты Узбекистана и Казахстана по телефону обсудили вопросы международной повестки

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 3 марта, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры Узбекистана и Казахстана также обменялись мнениями по международной повестке и важным аспектам регионального взаимодействия.

Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, расширения взаимовыгодного практического сотрудничества.

Особо внимание уделено реализации проектов кооперации ведущих предприятий двух стран, прежде всего в области торговли, энергетики, машиностроения, химической отрасли, строительной индустрии, транспорта и логистики.

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