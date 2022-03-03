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Минтруда Таджикистана просит мигрантов в России «не впадать в панику» в период экономической нестабильности

CentralAsia (TJ) -  Представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России просит таджикистанцев «не впадать в панику в связи с возникшей геополитической ситуацией и экономической нестабильностью в мире, и в период нахождения в этой стране соблюдать нормы, установленные законодательством РФ». Об этом отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

Комментируя слухи о деятельности Многопрофильного миграционного центра «Сахарово» в Москве, ведомство отмечает, что центр работает в установленном порядке ежедневно с 8:00 до 20:00 для иностранных граждан.

Трудовым мигрантам ведомство рекомендует пользоваться услугами банков и сохранять чек при оплате ежемесячной пошлины за разрешение на работу (патент). В связи со сложившейся банковской ситуацией целесообразно оплатить досрочно (на 2-3 дня вперед).

Отмечается, что наряду с этим, трудовым мигрантам рекомендуется воздерживаться от второстепенных расходов в связи с колебаниями обменного курса и экономно расходовать свои средства.

Также до пересечения государственной границы РФ проверить информацию о себе в базе данных МВД РФ о запретах на въезд, после чего переходить государственную границу.

«В период экономической нестабильности увеличилась вероятность несвоевременной выплаты заработной платы. Трудовым мигрантам рекомендуется подписывать трудовой договор с работодателем в начале трудоустройства и работать в соответствии с условиями трудового договора. Если увеличивается рабочее время, необходимо подписать дополнительное соглашение, копию которого необходимо сохранить», - говорится в сообщении Минтруда Таджикистана.

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