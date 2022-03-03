Талибы сообщили о задержании гражданина Таджикистана, который якобы объявил джихад против них в Кабуле

CentralAsia (TJ) - Министерство внутренних дел движения «Талибан» сообщило о задержании гражданина Таджикистана в Кабуле, который якобы приехал в столицу Афганистана и объявил против них джихад.

На видео, опубликованном МВД «Талибан» в среду, 2 марта, этот молодой человек говорит: «Меня зовут Умед, моё прозвище Ахмад Фарид и я из Таджикистана. Из Таджикистана выехал в Россию, из России – в Турцию, из Турции – в Иран, из Ирана – в Афганистан, чтобы совершить джихад против моджахедов эмирата».

Издание «Иттилооти руз» (Новости дня) Кабула со ссылкой на источник в МВД «Талибан» пишет, что этот якобы гражданин Таджикистана был задержан в 15-ом районе Кабула и подозревается в связях с группировкой ИГИЛ.

Правоохранительные органы Таджикистана пока не высказались по этому поводу.

На данный момент неизвестно, является ли этот молодой человек гражданином Таджикистана, уроженцем Таджикистана или афганцем таджикского происхождения, передает издание Аsia Рlus.

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