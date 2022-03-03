Переговоры представителей России и Украины состоятся 3 марта, - глава МИД России

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры представителей РФ и Украины состоятся 3 марта. Сейчас рано давать оценку российско-украинским переговорам, убежден он.

Глава МИД РФ уверен, что решение ситуации на Украине будет найдено.

«Конечно, решение будет найдено [относительно ситуации на Украине], я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются, в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня», - сказал он в интервью российским и иностранным СМИ в четверг.

Также глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что российско-украинские переговоры состоятся сегодня, 3 марта.

«Информация о том, что переговоры не состоятся или перенесены на другой день не соответствует действительности. Переговоры состоятся. Мы сейчас в контакте с украинской стороной», - сказал он.

Мединский сообщил, что встреча состоится на территории Брестской области в Белоруссии. «Российская делегация ожидает», - отметил он.

По словам главы российской делегации, украинская сторона в связи со сложностью логистики добирается дольше.

Мединский сообщил, что переговоры должны начаться в 15:00.

Глава делегации отметил, что у российской стороны есть блок предложений из 3 частей: военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.