Белый дом может ввести санкции против Алишера Усманова - СМИ

CentralAsia (UZ) - Белый дом обсуждает введение новых санкций в отношении ряда российских олигархов, в том числе Алишера Усманова, сообщает 2 марта The Washington Post.

В скором времени Штаты могут «значительно» расширить санкционный список российских бизнесменов, против которых Европейский союз уже ввел санкции.

В данный момент администрация Белого дома и минфин США составляют список для введения данных санкций. Ожидается, что меры будут приняты против части бизнесменов, недавно подвергнувшихся санкциям со стороны ЕС.

«Западные союзники планируют конфисковать яхты, самолеты и роскошные апартаменты у российской элиты в надежде подорвать позиции Москвы в связи с вторжением», - отмечает The Washington Post.

«Например, Белый дом обдумывает введение новых санкций в отношении Алишера Усманова, владельца металлургического конгломерата, состояние которого, по оценке Forbes, превышает 15 миллиардов долларов. Усманов попал под санкции официальных лиц ЕС в понедельник. Санкции США также, вероятно, будут включать ограничения на поездки и конфискацию зарубежных активов, которые могут исчисляться миллиардами», - отмечается в сообщении.

Ожидается, что санкции Америки будут более сложными, чем санкции, введенные ЕС, и будут касаться не только отдельных лиц, но и членов их семей и компаний, которыми они владеют.

Президент Байден заявил в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, что США присоединятся к Европе, чтобы «захватить яхты, роскошные апартаменты и частные самолеты» российских олигархов.

Ранее горнодобывающая компания компания Усманова «Металлоинвест» заявила, что считает санкции против него «необоснованными и несправедливыми». «Металлоинвест» также заявила, что на компанию не повлияют санкции ЕС, поскольку санкции против Усманова «носят личный характер».

Усманов также выступил с заявлением, в котором обвинил ЕС в «ложных и клеветнических утверждениях, наносящих ущерб его чести, достоинству и деловой репутации».

В дополнение к санкциям, опубликованным в понедельник ЕС, западные лидеры пообещали на этой неделе создать новую «трансатлантическую оперативную группу» правоохранительных органов, чтобы помочь выявить и заморозить активы российских олигархов в нарушение этих санкций.