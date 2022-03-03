У России амбиции империи, но дефицит реальной мощи, - китайский русист Фэн Юйцзюнь. Интервью

CentralAsia (CA) - Сейчас Россия ускорила свое восстановление в качестве империи, но, за исключением ядерного оружия, основы национальной мощи России уже не так прочны. Так считает китайский русист Фэн Юйцзюнь.

Republic опубликовал интервью с профессором, данное 28 февраля и опубликованное на китайском портале «凤凰网» (fenghuang wang — «Сеть феникса»).

Фэн Юйцзюнь — один из ведущих китайских русистов, исполнительного директора Китайско-российской ассоциации друзей, заместитель декана Института международных исследований Фуданьского университета, директор Центра российских и центральноазиатских исследований этого же университета, консультирующий МИД КНР.

Основное резюме

1. В отличие от крымского кризиса в 2014 году на этот раз Запад исключил российские банки из системы SWIFT. Санкции оказались быстрыми и тяжелыми, а функционирование российской финансовой отрасли и промышленной системы столкнулось с серьезными последствиями… Этим раундом санкций Соединенные Штаты и Европа в основном хотят, изменяя свое внешнеполитическое поведение, лишить Россию возможности осуществлять внешнюю экспансию. С 2014 по 2020 год уровень потерь, вызванных западными санкциями для России, в 5 раз превысил фактические /стоимостные/ показатели среднегодовых темпов роста.

2. Энергетический сектор России пока не подвергался прямому эмбарго. В связи с резким ростом мировых цен на нефть и газ российский экспорт энергоносителей также может получить некоторые дополнительные преимущества. Однако нынешние российские военные действия полностью разорвали Минское соглашение, и американо-российские отношения полностью разрушились. В то же время в долгосрочной перспективе тенденция мировой новой энергетической революции и энергетической трансформации также должна быть неизменной, и способность России играть роль надежного поставщика энергии будет ставиться под все большее сомнение.

3. В последние годы Россия нацелилась на стратегические объекты на постсоветском пространстве и добилась значительного прогресса в Беларуси и других странах. Новая Российская империя требует к себе серьезного внимания. Противоречие между амбициями великой державы и недостатком силы является ключевым фактором, определяющим траекторию развития России. Исторически каждая неудача во внешней экспансии приводила к важному поворотному моменту в национальном развитии России. Теперь, когда Россия вновь достигла исторического переломного момента, время покажет, восстановит ли Россия свою империю или станет «изолированным островом».

— 26 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против Путина, Лаврова и высокопоставленных сотрудников службы безопасности. 27 февраля США, Европа, Соединенное Королевство и Канада официально запретили ряду крупных российских банков использовать Международную систему расчетов SWIFT. Насколько, по вашему мнению, эти санкции будут жестче, чем в 2014 году?

— По сравнению с санкциями после крымского кризиса в 2014 году этот раунд санкций имеет две характеристики. Во-первых, по сравнению с неспешной скоростью введения санкций после крымского кризиса скорость реакции Запада на этот раз была очень высокой. Во-вторых, эти раунды санкций оказались намного сильнее, чем в 2014 году. Эти санкции включают замораживание активов, контроль за экспортом, финансовые ограничения и запреты на расчеты в долларах США и других международных валютах.

До того, как их (Россию. — Republic) отключили от SWIFT, Соединенные Штаты запретили ряду ведущих российских банков использовать доллары США для расчетов, что фактически было равносильно временному и неофициальному исключению России из SWIFT. Более того, этот раунд санкций не только запрещает им использовать доллары США для расчетов, но и ограничивает Россию в использовании для расчетов международных валют, таких как евро, японские иены, британские фунты стерлингов и канадские доллары. Это нанесет серьезный удар по стыковке финансовой системы России с международной финансовой системой и урегулированию внешней торговли.

Кроме того, Россия ранее заявляла, что если против Путина будут введены санкции, это будет означать разрыв дипломатических отношений с Россией. Так что в данном случае мы также должны наблюдать, предпримет ли Россия действия по разрыву дипломатических отношений с этими крупными странами. Если такого рода действия действительно будут предприняты, это будет означать, что отношения России со всем западным миром будут полностью прерваны и маргинализированы в международной политической и мировой экономической системе.

— Но в отличие от финансового сектора Запад имеет множество исключений при введении энергетических санкций, таких как поставки нефти и газа, а также никеля. Если такая дыра откроется, сможет ли Россия продолжать поддерживать на плаву внешнеторговые операции?

— Теперь, когда на Россию не было введено прямое энергетическое эмбарго, «Газпром», который предоставляет важные финансовые услуги для российско-европейских энергетических сделок, все еще может использовать SWIFT. После российско-украинского кризиса международный рынок нефти и газа оказался в нестабильной ситуации и цены продолжали расти. Реальная зависимость Европы от российских энергоносителей очень сильна, и прямое ограничение экспорта российских энергоносителей также наносит огромный вред Европе, чего большинство европейских стран не желают видеть… Более того, в условиях резкого роста мировых цен на нефть и газ российский экспорт энергоносителей также может получить некоторые дополнительные преимущества.

— Каково общее воздействие финансовых санкций, экспортного контроля и энергетических санкций на Россию? Повлияет ли это на суждения и решения Путина?

— …Во-первых, это окажет огромное влияние на функционирование российской финансовой индустрии. Во-вторых, России сейчас в принципе трудно получить финансирование на западных финансовых рынках. Ряд мер, таких как запрет на покупку российских государственных облигаций Соединенными Штатами и Европой, также значительно ограничит возможности России по получению финансирования на европейском и американском рынках. Третье — это ряд мер по контролю за экспортом высокотехнологичных товаров. Ограничения в части экспорта важных высокотехнологичных продуктов, таких как чипы, оборудование для аэрокосмической отрасли, добычи нефти и газа и сжижения природного газа, с одной стороны, нанесет удар по и без того слабой промышленной системе России, а с другой стороны, фактически в значительной степени повлияет на так называемую стратегию «импортозамещения», которую сейчас проводит Россия. Это приведет российскую промышленную структуру, которая подверглась процессу «деиндустриализации»… в еще более плачевное состояние.

В этих обстоятельствах на встрече с лидерами российского делового сообщества, состоявшейся 25 февраля, Путин также подробно объяснялся по поводу российской военной операции и отметил, что не хочет исключения страны из мировой экономической системы. Как видно из речи Путина (на этой встрече. — Republic), он не ожидал, что западные санкции будут настолько сильными и что санкции могут столь больно ударить по России.

— России объявила, что введет антисанкции в отношении Запада, а некоторые санкции и против Японии. Какие методы Россия может использовать, чтобы играть в санкционную игру с Западом? Каких результатов можно ожидать в краткосрочной перспективе?

— С практической точки зрения России трудно ввести очень сильные антисанкционные меры. Например, если Россия прекратит экспорт энергоносителей в Европу, она фактически нанесет себе больший ущерб. Потому что если экспорт в Европу будет остановлен, в условиях нынешних экономических трудностей экономическая ситуация в России еще больше ухудшится, и тогда это окажет последующее влияние на налоговые поступления, благосостояние людей и даже политическую стабильность… Поэтому, я думаю, что антисанкции России — это, скорее, политический жест.

— Приведут ли такого рода беспрецедентно суровые санкции к дальнейшему укреплению китайско-российского сотрудничества? На фоне новостей о том, что Китай разрешил импорт пшеницы из всех регионов России, а также китайско-российского сотрудничества в нефтегазовой сфере, можно ли говорить о повороте России на восток?

— Определенно. Зависимость России от Китая на экономическом уровне и потребность (в сотрудничестве с Китаем. — Republic), безусловно, будут быстро расти. Но здесь надо понять, почему появляются такие новости от РИА «Новости», в том числе новости о пшенице и трубопроводах природного газа. Соглашение о дальневосточном газопроводе на самом деле было заключено до того, как Россия применила силу против Украины. Поэтому публикация Россией этой новости сегодня однозначно часть информационной войны. Это делается для того, чтобы показать, что перед лицом западных санкций у России может быть другой выбор. И одновременно хотят еще больше втянуть Китай в это дело. В связи с тем, что Соединенные Штаты и Европа резко усилили санкции против России, если некоторые китайские компании нарушат эти санкции, существует высокая вероятность того, что они будут подвергнуты вторичным санкциям со стороны Соединенных Штатов и Европы, что приведет к огромным для них убыткам. Порядка 5 тысяч китайских граждан ждут эвакуации из Киева и других городов, что стало для Пекина предметом большой озабоченности.

— Возможно ли, что Россия благодаря поддержке Востока переживет это санкционное давление?

— Прежде всего возникает вопрос: зачем это поддерживать? И это не вопрос поддержки или неподдержки. В условиях нахождения под санкциями Россия будет не только технически и политически изолирована от Европы, Америки и Японии, но и фактически в определенной степени изолирована от всей мировой экономики. При таких обстоятельствах ее торговое сотрудничество с Китаем, Индией, Ираном и другими странами также будет значительно ограничено. Например, это сотрудничество будет очень сложно на техническом уровне. Как урегулировать? Какую роль могут играть расчеты в местной валюте? Более того, этим странам полезно начать экономическое, торговое или техническое сотрудничество с Россией. Рассмотрят ли эти страны последствия вторичных санкций, которые это может повлечь? Все это большие проблемы.

— Наконец, с точки зрения международных отношений, я хотел бы спросить вас о вашей теории санкций. В прошлом году журнал Foreign Affairs опубликовал статью, в которой упоминалось, что Соединенные Штаты ввели много санкций, но на практике санкции не достигают напрямую поставленной цели. К примеру, Россия, вероятнее всего, продолжит военные действия. Позиция Китая в СБ ООН 26 февраля также затрагивает этот момент — беспорядочное (слепое) введение санкций приведет лишь к большим потерям, еще большим убыткам, усложнит разрешение проблемы и полностью закроет дверь для переговоров. С вашей точки зрения, является ли применение санкций «оптимальной стратегией»?

— Этот вопрос важен относительно того, кто вводит санкции. США и Европа точно не хотят прямого военного конфликта с Россией. Если война действительно разразится, то не только Европа и США, но и Россия, и весь мир заплатят за это очень высокую цену. Но военные действия России против Украины разве могли не привести к последствиям? Хотя санкции может быть и не повлияют напрямую на применение силы Россией, но окажут непосредственное влияние на экономику России в будущем и ослабят общую национальную мощь России. Цель Соединенных Штатов и Европы состоит в том, чтобы вынудить Россию изменить ее поведение во внешней политике, ослабляя ее изнутри, не дать ей возможность распространять свое влияние.

— Поэтому Запад на краткосрочное политическое действие выдал реакцию с долгосрочным эффектом?

— Да, верно. Санкции не смогут заставить Россию немедленно прекратить военные действия против Украины, но в долгосрочной перспективе эффект может быть довольно сильным. В 2014 году Россия хоть и не боялась санкций Запада, однако с 2014 по 2018 год из-за убытков от санкций общий объем российской экономики снизился на 6%. А с 2014 по 2020 год среднегодовой темп роста экономики составил всего 0,35%. Что это значит? Это означает, что убытки, вызванные западными санкциями, в пять раз превышают фактические среднегодовые темпы роста. Это очень серьезный удар.

— Ожидаете ли вы, что санкции могут сохраняться на протяжении некоторых лет? Или это символическое действие на небольшой период?

— Я думаю, что военная операция России в Украине стала крупнейшим поворотным моментом в развитии международных отношений со времен окончания холодной войны. Байден уже ясно выразился — российско-американские отношения полностью разрушены. Европейские страны, которые когда-то пытались проводить политику умиротворения и смягчения, в том числе Франция и Германия, тоже видят, что эта политика не принесла желаемого эффекта.

Военная операция России полностью разрушила Минские соглашения и нормандский формат. В настоящее время Германия из-за потребности в энергоресурсах как будто еще «не определилась», но в принципиальном вопросе стала сравнительно жестче и приблизилась к США. «Северный поток — 2» превратился в головную боль и для Германии, и для России. Уже было вложено более 10 миллиардов долларов инвестиций, уже построен газопровод, а будет ли получено разрешение на эксплуатацию? Допустим, они его введут в эксплуатацию, но каковы дальнейшие перспективы? Сейчас и Германия загнала себя в тупик, и для России это тоже неразрешимая дилемма.

Область энергетики более важна… однако в мире сохранится тренд на энергетическую революцию и преобразования в этой сфере, что в сочетании с разработкой газовых месторождений в Восточном Средиземноморье создаст серьезные проблемы для российского экспорта энергоносителей в Европу.

Вдобавок после этой войны имидж России на международной арене только ухудшится. Сможет ли Россия быть надежным поставщиком энергоресурсов? В Европе уже появились сомнения на этот счет. Я ожидаю, что в будущем Европа ускорит свой энергетический переход. С другой стороны, «энергетический переход» может быть менее радикальным, чем это планировалось ранее. Европа уже признала атомную энергию «зеленой», что относительно снижает давление на Германию и другие страны в вопросе отказа от ядерной энергетики. Кроме того, Европа активно стремится найти альтернативные источники для импорта природного газа. К ним относятся страны Ближнего Востока, США, плюс продвигаются разработки месторождений в Восточном Средиземноморье. Таким образом, эти факторы еще и меняются в ходе многосторонних интерактивных процессов.

— Послушав ваш анализ, я почувствовал, что пути назад как будто нет. Российско-американские, американо-европейские отношения уже не вернутся в прежнее состояние, разве что внутри России произойдут изменения.

— Мы все видели, как после российско-грузинской войны 2008 года Соединенные Штаты и Европа как-то пытались возобновить отношения с Россией. Все помнят, что в 2010 году Обама пытался стабилизировать российско-американские отношения внутри определенных рамок, чтобы разрешить ряд разногласий.

Но, судя по развитию событий в течение последних лет, темпы превращения России в небольшую империю ускорились — мы видели не только пример Грузии, мы увидели Крым, области Восточной Украины, теперь уже вся Украина. Пока все взоры все еще прикованы к американо-китайскому конфликту и российско-украинскому конфликту, но на самом деле Россия уже завоевала все постсоветское пространство и добилась реального прогресса.

На последних этапах Россия успешно вернула Беларусь в свое лоно, а после казахстанских событий стала действовать еще более целенаправленно. К тому же и Центральная Азия — Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан — стали больше полагаться на Россию в вопросах безопасности после вывода американских войск из Афганистана. Не увидим ли мы в будущем новую могущественную Российскую империю? Это должно вызывать большое беспокойство.

— Да, но может быть эту Российскую империю будет трудно возродить?

— С исторической точки зрения, несоответствие великодержавных амбиций и дефицита реальной мощи — ключевой фактор, определяющий траекторию развития России.

Оглядываясь назад, можно сказать, что важной чертой исторического развития России является череда великих подъемов и спадов. Каждое поражение и провалы во внешней экспансии становились переломной точкой в национальном развитии России: поражение в Крымской войне 1856 года привело к отмене крепостного права в 1861 году, поражение в русско-японской войне 1905 года послужило толчком к революции и переходу России от абсолютной монархии к конституционной, поражение в Первой мировой войне породило Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года и способствовало распаду Российской империи, война в Афганистане с 1979 по 1989 год также стала одной из причин распада Советского Союза.

Сейчас Россия ускорила свое восстановление в качестве империи, но, за исключением ядерного оружия, основы национальной мощи России уже не так прочны. Пока гремит артиллерия в ходе военной операции на Украине, Россия снова приблизилась к историческому переломному моменту. Восстановится ли империя или страна окажется в изоляции? Время покажет.