Великобритания решила закрыть лондонский страховой рынок для российских компаний

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CentralAsia (CA) - Великобритания закрывает для российских компаний лондонский рынок страхования - крупнейший в мире центр коммерческого и специализированного страхования. Об этом свидетельствует распространенное в четверг заявление Минфина Соединенного Королевства, передает Financial Times.

Согласно сообщению, британское правительство примет «законодательство, запрещающее страховым и перестраховочным компаниям, базирующимся в Великобритании, осуществлять финансовые операции, связанные с российскими юридическими лицами, или предназначенные для использования в России».

Такие законодательные меры позволят заблокировать доступ «компаниям авиационной или космической отрасли РФ к пользованию услугами британского страхования или перестрахования», отметили в финансовом ведомстве.

Этот шаг, наряду с другим решениями позволит, по мнению Минфина, еще больше «изолировать экономику РФ от международной финансовой системы», добавили в Минфине.