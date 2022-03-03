экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российский генерал погиб в ходе операции на Украине

CentralAsia (KG) -  Во время военной спецоперации на Украине погиб замкомандующего 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Как сообщает Lenta.ru, об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.

Сослуживец не приводит подробности его смерти.

2 марта Министерство обороны России впервые опубликовало официальные данные потерь в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства с российской стороны погибли 498 военных, еще 1597 ранены.

По данным украинского президента Владимира Зеленского, российские потери составили 9 тыс. человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print
  • Наступление на Харьков и Киев, - Минобороны Украины опубликовало новую сводку военных действий в стране
  • Steppe Gold возобновляет производство в Монголии на полную мощность на золотом и серебряном руднике
  • Минтруда Таджикистана просит мигрантов в России «не впадать в панику» в период экономической нестабильности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com