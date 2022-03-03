CentralAsia (KG) - Власти Франции конфисковали яхту, которая может принадлежать Игорю Сечину

Власти Франции конфисковали яхту Amore Vero (ранее - «Княгиня Ольга»), которая, по их данным, может принадлежать главе «Роснефти» Игорю Сечину. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

В своем «Твиттере» министр выложил пресс-релиз, из которого следует, что яхту задержали на верфи во французском порту Ла-Сьота на Средиземном море. В пресс-релизе говорится, что она должна была остаться на верфи до 1 апреля, но уже в ночь на 3 марта готовилась к экстренному выходу в море.

В 2016 году в «Новой газете» вышла статья, связывающая яхту с Сечиным. В том же году суд обязал издание опровергнуть эту информацию.



Оценочная стоимость яхты $120 млн.

Ранее журнал Forbes сообщил, что в Германии арестовали яхту миллиардера Алишера Усманова, стоимость которой оценивается в 600 млн долларов.

Ранее Би-би-си писала, что яхта, которую связывают с президентом России Владимиром Путиным, незадолго до начала военных действий на Украине была перегнана из Гамбурга в Россию.

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