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Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией. Видео
Предыстория: Переговоры представителей России и Украины состоятся 3 марта, - глава МИД России

CentralAsia (CA) -  Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще, Беларусь на вертолетах. Об этом сообщает корреспонденты ТАСС и РИА Новости с места событий.

Ранее в четверг помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры состоятся на территории Брестской области Белоруссии, как и было запланировано. Предполагалось, что они начнутся в 15:00 мск.

28 февраля в Гомельской обрасти прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась более 5 часов.

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