Украина временно приостановила экспорт газа из подземных хранилищ

CentralAsia (KG) - Экспорт газа с Украины временно запрещен, следует из сообщения, опубликованного на сайте оператора газовых хранилищ страны «Укртрансгаза».

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории страны», — говорится в сообщении, где уточняется, что это касается также и газа в подземных хранилищах в режиме «таможенный склад» (речь идет о возможности для иностранных компаний хранить газ в стране в течение определенного срока без растаможки).

«Укртрансгаз» ссылается на указ министерства энергетики №99 от 3 марта. На сайте самого ведомства к моменту написания новости указа и информации о запрете на экспорт не опубликовано.

Ранее 3 марта стало известно, что публикация данных о заполненности газовых хранилищ на Украине приостановилась. Как следует из сообщения Ассоциации операторов газотранспортных систем Европы, это произошло по просьбе «Укртрансгаза». Ожидается, что позднее данные вернутся в европейскую систему отображения данных AGSI+.

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