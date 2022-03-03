В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров. Видео

CentralAsia (CA) - В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров, передает корреспондент БЕЛТА.

МИД Украины сообщил, что украинская делегация на переговорах с Россией будет работать над прекращением огня, созданием гумкоридоров и возвращением ситуации до начала спецоперации, «но прогнозировать результаты пока рано».

Российская делегация прибыла на переговоры еще накануне вечером. Главный переговорщик от России, помощник президента рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.

Первый раунд переговоров состоялся в Беларуси 28 февраля на берегу реки Припять в здании, которое называли «Домик рыбака».