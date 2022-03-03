В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров. Видео
- Азия и мир, политика
- 20:56, 03 марта 2022
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CentralAsia (CA) - В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров, передает корреспондент БЕЛТА.
МИД Украины сообщил, что украинская делегация на переговорах с Россией будет работать над прекращением огня, созданием гумкоридоров и возвращением ситуации до начала спецоперации, «но прогнозировать результаты пока рано».
Российская делегация прибыла на переговоры еще накануне вечером. Главный переговорщик от России, помощник президента рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.
Первый раунд переговоров состоялся в Беларуси 28 февраля на берегу реки Припять в здании, которое называли «Домик рыбака».
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