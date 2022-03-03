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Украина и Россия достигли понимания об обеспечении гумкоридоров с временным прекращением огня, - Подоляк
Предыстория: В Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Брестской области Беларуси завершился второй раунд российско-украинских переговоров.

«Стороны достигли понимании о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня», - советник главы ОП Михаил Подоляк. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил председатель комитета Госдумы Федерального Собрания по международным делам, третий раунд переговоров с Украиной пройдет в ближайшие дни.

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