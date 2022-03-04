Главный вопрос, который решили сегодня — это вопрос спасения людей в зоне боевых столкновений, - Мединский

CentralAsia (KZ) - Главный вопрос, который решили сегодня — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Об этом сказал помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский после второго раунда переговоров с Украиной.

По его словам, представители Министерств обороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения.

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