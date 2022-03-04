Почему Закон о виртуальных активов был необходим для Монголии?

CentralAsia (MNG) - Быстро развивающиеся технологические достижения коренным образом изменили представление о финансовых услугах и финансовых рынках. В результате недавно появившиеся финансовые продукты и связанные с ними услуги, такие как блокчейн, биткойн, криптовалюта и виртуальные активы, обеспечивают глобальную передачу стоимости с использованием инноваций и технологий. Поскольку этот тип технологий продолжает развиваться, станут доступны многочисленные новые финансовые услуги/инструменты, и из-за этого в конечном итоге возникнет необходимость их регулирования.

16 декабря 2021 года Парламент Монголии принял Закон на поставщиков услуг виртуальных активов («Закон о ПУВА»).

Согласно Рекомендациям ФАТФ государству Монголии необходимо было принять решение о том что следует ли считать виртуальные активы и/или другую деятельность, связанную с виртуальными активами, законной в Монголии.

Принимая во внимание нынешное состояние этого растущего рынка и блокчэйн технологии, государтство Монголии решило признать этот сектор путем регулирования организации, предоставляющих услуги, связанные с виртуальными активами, принемая Закон о ПУВА.

Основная концепция Закона о ПУВА.

Принятие этого Закона о ПУВА означает, что общая концепция «виртуального актива» как нематериального актива и соответствующих услуг официально признана в Монголии. Таким образом, официально вожможно законно проводить операции в отношении услуг, связанных с виртуальными активами в Монголии после регистрации в качестве ПУВА.

Однако следует отметить, что Закон о ПУВА направлен только на регулирование поставщиков услуг виртуальных активов, а не самого рынка.

Кто такие ПУВА и каковы их обязанности.

Определение ПУВА и виртуального актива в Законе о ПУВА является переводом того же определения в руководстве ФАТФ.

В соответствии с Законом о ПУВА, ПУВА — это юридическое лицо, зарегистрированное в качестве организации в Комиссии по финансовому регулированию Монголии. Кроме того, следует отметить, что для регистрации в качестве ПУВА компания должна соответствовать различным требованиям, установленным в соответствии с Законом о ПУВА и соответствующими нормативными актами.

Кроме того, ПУВА будет считаться лицом, которое обязано сообщать о подозрительных транзакциях в соответствии с Законом Монголии о борьбе с отмыванием денег и финансирового терроризма, принятым 31 мая 2013 года.

Также отношения между ПУВА и клиентом будут регулироваться на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

Текущее состояние рынка криптовалют в Монголии.

Монголия вошла в криптовалютный рынок с 2017 года, когда Ард Финансовая Группа, одна из крупнейших корпорации предоставляющий финансовые услуги, запустила самую первую монгольскую криптовалюту Ardcoin в 2017 году. На сегодняшний день в Монголии существует более 20 криптовалютных бирж и более 60 монгольских местных криптовалют.

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